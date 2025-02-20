В Сумах через пожежу загинула маленька дитина (фото)

У Сумах спалахнув вогонь у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку. На жаль, загинула дитина 2024 року народження.

Про це повідомила ДСНС.

"Ще до прибуття рятувальників один із сусідів зміг врятувати дівчинку 2023 року народження, яку одразу передали медикам", — йдеться в повідомленні.

Пожежа в Сумах 20 лютого / Фото: ДСНС

Пожежа в Сумах 20 лютого / Фото: ДСНС

Пожежа в Сумах 20 лютого / Фото: ДСНС

На місці пожежі рятувальники знайшли жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження. Їх евакуювали та передали лікарям.

На жаль, у результаті пожежі загинула дитина 2024 року народження. Причини загоряння наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Одещині горів будинок для літніх людей.

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