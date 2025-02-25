В Сумах внаслідок влучання БпЛА є руйнування та постраждалі (фото)

Травмовано двоє людей
Російські безпілотники вранці 25 лютого атакували житловий сектор Сум. За попередніми даними, поранено двох людей.
Про це повідомляє ДСНС України.
Також у трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон.
Рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.
Як уточнює Сумська ОВА, внаслідок падіння одного з російських БпЛА з подальшою детонацією, попередньо, травмовано двоє людей.
Пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках.
Також сьогодні ворог завдав удару БпЛА типу "Шахед" по Хотінській громаді. Наслідки уточняються.
Нагадаємо, вночі проти 25 лютого під час ворожої ракетно-дронової атаки на територію України у Сумах приблизно о 04:07 пролунали вибухи.
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