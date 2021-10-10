В Сумах зайнялася автостоянка з 50 машинами: вогонь перекидався від одного до іншого авта

В Сумах зайнялася автостоянка з 50 машинами: вогонь перекидався від одного до іншого авта

4 авто знищив вогонь, ще 3 поплавились.

Рятувальники в Сумах рятували від вогню автостоянку, де було 50 машин, але чотири із них врятувати вже не вдалося.

Про це повідомляють місцеві ДСНС.

Ці авто вигоріли до щенту. Від високої температури поплавилися ще три, припарковані поруч. Перекидання вогню на решту авто - рятувальникам вдалося не допустить. "Була загроза поширення вогню на 19 інших автомобілів. Рятувальники гасили пожежу майже годину — до 3.50", - зазначають у відомстві.

Збитки та причину пожежі – встановлюють.

А у Російській Федерації увечері в суботу, 9 жовтня, на нафтобазі біля села Дорохово в Рузькому районі Московської області сталася пожежа.

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