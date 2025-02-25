В Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки

У вівторок, 25 лютого, російська армія здійснила удар "Шахедами" по Сумах. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали три людини.

Про це повідомила Сумська міська рада.

У результаті вибухів постраждали кілька багатоповерхівок, зокрема, були пошкоджені балконні рами та вікна. Одна з атак сталася поблизу озера Чеха, інша — на його протилежному березі. У місті працюють відповідні служби для ліквідації наслідків.

ДСНС повідомила, що вибухова хвиля пошкодила 148 вікон у трьох багатоповерхівках та інших будівлях на вулицях Івана Сірка та Замостянська. Також тривають роботи з відновлення вуличного освітлення. На місці події працюють штаби з ліквідації наслідків НС.

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