В Сумах зросла кількість жертв російської атаки

У лікарні померла 76-річна жінка, яку затисло плитами під час обстрілу багатоповерхівки у Сумах 30 січня 2025 року.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

"Тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару по багатоповерхівці загалом загинуло 10 людей.

Нагадаємо, ніч проти 30 січня росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.

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