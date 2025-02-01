В Сумах зросла кількість жертв російської атаки

Кількість жертв ворожої атаки зросла до 10 осіб.
У лікарні померла 76-річна жінка, яку затисло плитами під час обстрілу багатоповерхівки у Сумах 30 січня 2025 року.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
"Тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару по багатоповерхівці загалом загинуло 10 людей.
Нагадаємо, ніч проти 30 січня росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.
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