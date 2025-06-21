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В Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку: які наслідки
Ворожий БпЛА влучив у дах багатоповерхового будинку в Сумах, попередньо — обійшлося без постраждалих.
У Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку.
Про це повідомив виконувач обов’яків Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram.
«Ще одне влучання по місту. Ворожий БпЛА влучив у дах багатоповерхового будинку. Попередньо — обійшлося без постраждалих», — зазначив він.
На місці працюють усі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо, увечері 21 червня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області. Попередньо встановлено, що окупанти застосували БпЛА «Ланцет».