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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку: які наслідки

Ворожий БпЛА влучив у дах багатоповерхового будинку в Сумах, попередньо — обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Безпілотник влучив у дах багатоквартирного будинку в Сумах

Безпілотник влучив у дах багатоквартирного будинку в Сумах / © скриншот з відео

У Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомив виконувач обов’яків Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram.

«Ще одне влучання по місту. Ворожий БпЛА влучив у дах багатоповерхового будинку. Попередньо — обійшлося без постраждалих», — зазначив він.

На місці працюють усі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, увечері 21 червня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області. Попередньо встановлено, що окупанти застосували БпЛА «Ланцет».

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