В Сумській області погодили "зелені коридори" на 12 березня: список

В Сумській області погодили "зелені коридори" на 12 березня: список

Люди зможуть виїхати на автобусах та особистому транспорті.

Українська сторона погодила з окупантами "зелені коридори" для цивільних на 12 березня в Сумській області.

Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Напрямки руху:

Тростянець — Полтава

Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Суми — Полтава

Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Лебедин — Полтава

Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп — Полтава

Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка — Полтава

Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля — Полтава

Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору та час виїзду обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, що російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині тероборона "голіруч" знешкодила три танки Росії та одну САУ.

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