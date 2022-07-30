В Сумській області вантажівка і комбаїн підірвалися на мінах: є загиблі та поранені (фото)

В Охтирському районі Сумської області кілька мешканців підірвалися на мінах.

Напередодні, 29 липня, у Великописарівській громаді двічі підірвалися на мінах мирні мешканці. Внаслідок інциденту один чоловік загинув, а четверо осіб отримали поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, у першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Крім того, травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкового автомобіля, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку на міни наїхава комбайн, коли їхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита. Наразі фахівці з'ясовують, що сталося у цьому випадку. Адже в області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів.

"Якщо ви бачите табличку "міни", то це територія, заборонена для проїзду та проходу. Також узбіччя доріг можуть бути небезпечними, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни. Щодо аграріїв, то від першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле", - наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, в районі Коблевого Одеської області двоє чоловіків загинули під час купання, підірвавшись на морській міні, що дрейфувала в прибережній зоні після шторму.

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