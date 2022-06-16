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В Сєвєродонецьку ЗСУ борються за кожен будинок, іноді бій може тривати цілий день лише за одну багатоповерхівку

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В Сєвєродонецьку ЗСУ борються за кожен будинок, іноді бій може тривати цілий день лише за одну багатоповерхівку

фото / Сергій Гайдай

Росіяни навмисне розстрілюють з танків сєвєродонецькі багатоповерхівки, багато з яких тепер не підлягають відновленню.

Окупанти навмисно знищують в Сєвєродонецьку Луганської області багатоповерхівки, утім українські захисники тримають міцну оборону та борються за кожен будинок.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі каналу FREEДОМ.

"Четвертий місяць рашисти не можуть подужати Сєвєродонецьк. Успіхів у вуличних боях вони не мають, тому знищують з артилерії місто", - сказав він.

За словами Гайдая, контроль над вулицями постійно змінюється.

"Ситуація достатньо хитка, але наші захисники тримають міцну оборону та борються за кожен будинок. Іноді, дійсно, бій може тривати цілий день лише за одну багатоповерхівку. Чекаємо на далекобійну артилерію від західних партнерів. В разі її надходження - на Сєвєродонецьк чекає швидка деокупація", - зазначив очільник ОВА.

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