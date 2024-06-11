Скандальне затримання медиків в Одесі: в ТЦК відреагували

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації. Проте їх нібито вертали назад.

На інформацію щодо дії військкому в Одесі, де 11 травня медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК, а їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту, відреагували в Одеський обласний ТЦК та СП.

Саме в Одеський обласний ТЦК та СП прокоментували ситуацію.

"Щодо ситуації навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса. Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій", - написали в ТЦК.

Також там попросили утримуватись від поширення дезінформації. А детальну інформацію про обставини події пообіцяли "надати додатково найближчим часом".

Нагадаємо, в Одесі, за даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району. Проте після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли мобілізувати їх до армії.

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