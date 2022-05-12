В телефонах окупантів на Харківщині знаходять відеозаписи звірств щодо українців на Київщині - СБУ

В Харківській області знаходять телефони окупантів, де є записи звірств, які вони коїли раніше в інших областях України.

Відеозаписи звірств вилучають співробітники Служби безпеки України.

Про це в інтерв'ю "АрміяINFORM" розповів очільник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін.

За його словами, на території Харківської області знаходять телефони окупантів з відеодоказами їхніх звірств стосовно громадян України у північних областях, що суперечить їхнім словам, що вони не знали, де перебувають і яка їхня мета.

"Моє суб’єктивне бачення, що всі вони все розуміли — і де перебувають, і що роблять. Особливо смішно звучить це виправдання з вуст тих, хто побував на території Київської, Житомирської, Чернігівської областей, а потім були перекинуті сюди, на Харківський напрямок. Крім того, беззаперечними доказами стає той контент — ті звірства, які вони коїли стосовно до українців, і який ми вилучаємо з мобільних телефонів окупантів. До речі, стосовно цієї категорії осіб — ми вже встановили їхні установчі дані, де вони мешкають, чим дихають. Навіть тих, хто ще не в полоні", - сказав Дуднік.

Він додав, що вважає, що їхнє керівництво перекинуло їх на Харківський напрямок з метою подальшої "утилізації", щоб приховати свідків тих безчинств, які вони скоювали стосовно українців.

Нагадаємо, що двох мешканок Рівненщини затримали правоохоронці за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ. Вони заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини – в Бучі та Ірпені.