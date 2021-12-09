В Тернопільській області зіткнулися мікроавтобус і легковик: двоє загиблих

В Тернопільській області зіткнулися мікроавтобус і легковик: двоє загиблих

Поліція з'ясовує причини аварії.

Двоє людей померли у лікарні після зіткнення рейсового мікроавтобуса та легковика в Тернопільській області.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 грудня.

ДТП сталася напередодні ввечері. Мікроавтобус який прямував з Тернополя до Кременця, не розминувся з автівкою. Що спричинило ДТП, правоохоронці поки не повідомляють.

В результаті аварії травмувалося дев'ятеро людей. Шістьох потерпілих шпиталізували з різними травмами до лікарні. Водій та пасажирка мікроавтобуса були у найважчому стані. Медикам не вдалося їх врятувати.

Двоє людей померли у лікарні після зіткнення рейсового мікроавтобуса та легковика | Новини України

Як повідомлялося, 7 грудня через зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень.

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