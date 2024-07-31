В Тернополі чоловік тіло померлої матері заховав у валізу та викинув в парку: деталі (фото)

В Тернополі чоловік викинув труп своєї матері в парку “Сопільче”. Її тіло в синій валізі знайшли діти ще в лютому цього року.

Про це пише видання Zaxid.net.

Як стало відомо, страшну знахідку виявили діти, після чого на місце виїхала слідчо-оперативна група. В ході розслідування було встановлено, що жінка померла своєю смертю.

За кілька днів встановили й підозрюваного, який виніс тіло на вулицю. Ним виявився рідний син померлої. В поліції чоловік зізнався, що злякався і не мав за що, поховати матір.

“Після того, як матір чоловіка померла, в нього виник злочинний умисел, направлений на вчинення глуму над тілом. Обвинувачений не повідомив поліцейським, медикам та рідним про смерть матері, але помив її та переодягнув у чистий одяг і 14 лютого 2024 року близько 20:00 поклав труп у дорожню валізу. Потім обмотав її чорними поліетиленовими пакетами та скотчем. Виніс з квартири та переніс її до парку “Сопільче”, де її знайшли малолітні особи”, – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Цікаво і те, що підозрілий - уродженець Російської Федерації. Проте з 2016 року він проживав у квартирі в Тернополі зі своєю матір’ю. Жінка останній час перед смертю погано себе почувала і стан здоров’я її погіршувався. В суді чоловік розповів, що приблизно о 22:00 11 лютого 2024 року він зайшов до кімнати, де на ліжку лежала його матір, щоб її погодувати. Однак помітив, що жінка вже не подавала ознак життя.

Обвинувачений під час судового розгляду свою вину визнав повністю. Суддя визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі. Відповідно до ст.75 КК України, суддя звільнив тернополянина від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на один рік. Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що у Тернополі родини загиблих воїнів не можуть порозумітись через облаштування місця поховань.

Новини ТСН 19:30 31 липня. Смерть "азовця" в полоні! Найбільша кібератака на Росію!

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