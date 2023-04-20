В Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив 86-річну жінку: у неї серйозна травма (відео)

У центрі Тернополя хлопчик на дитячій машинці травмував пенсіонерку. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Інцидент трапився 17 квітня на Театральному майдані в центрі Тернополя. Камери відеоспостереження зафіксували, як хлопчик дошкільного віку, катаючись на дитячій машинці, збив перехожу. На відео видно, що дитина врізалася у жінку. Старенька відразу впала, а хлопчик втік з місця події. Батьків поруч теж не виявилося.

Потерпілою виявилася жінка 1937 року народження. Її доправили до лікарні. Медики констатували перелом стегна.

Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, причетної до травмування жінки, а також очевидців події. Інформацію можна залишити за номерами: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36.