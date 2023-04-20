Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив 86-річну жінку: у неї серйозна травма (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
331
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив 86-річну жінку: у неї серйозна травма (відео)

Хлопчик на дитячій машинці збив бабусю

У 86-річної жінки медики констатували перелом стегна.

У центрі Тернополя хлопчик на дитячій машинці травмував пенсіонерку. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Інцидент трапився 17 квітня на Театральному майдані в центрі Тернополя. Камери відеоспостереження зафіксували, як хлопчик дошкільного віку, катаючись на дитячій машинці, збив перехожу. На відео видно, що дитина врізалася у жінку. Старенька відразу впала, а хлопчик втік з місця події. Батьків поруч теж не виявилося.

Потерпілою виявилася жінка 1937 року народження. Її доправили до лікарні. Медики констатували перелом стегна.

Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, причетної до травмування жінки, а також очевидців події. Інформацію можна залишити за номерами: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі жінки "відбивали" перехожого від працівників ТЦК (відео).

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
331
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація