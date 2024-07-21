В Тернополі майор застав свою дружину з коханцем-сержантом та застрелив його - ЗМІ

Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета "Glok-17".
В Тернополі в одному з готелів міста сталася стрілянина. Попередньо, майор застав свою дружину з коханцем та застрелив його.
Про це пише видання “Тернополяни” посилаючись на власні джерела.
Як зазначається, інцидент стався 21 липня близько третьої години ночі на вулиці Степана Будного в одному з міських готелів. Там майор, перебуваючи на третьому поверсі комплексу, застав свою дружину з коханцем - головним сержантом одного із прикордонних загонів.
“Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета "Glok-17", який закріплений за ним. За нашою інформацією, головний сержант загинув у готелі. Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 КПК України”, - пише видання.
Зазначимо, що офіційних даних щодо цього інциденту наразі немає.
Нагадаємо, що у супермаркеті Тернополя чоловік у військовій формі побив місцевого мешканця з інвалідністю.
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