В Тернополі майор застав свою дружину з коханцем-сержантом та застрелив його - ЗМІ

Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета "Glok-17".

В Тернополі в одному з готелів міста сталася стрілянина. Попередньо, майор застав свою дружину з коханцем та застрелив його.

Про це пише видання “Тернополяни” посилаючись на власні джерела.

Як зазначається, інцидент стався 21 липня близько третьої години ночі на вулиці Степана Будного в одному з міських готелів. Там майор, перебуваючи на третьому поверсі комплексу, застав свою дружину з коханцем - головним сержантом одного із прикордонних загонів.

“Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета "Glok-17", який закріплений за ним. За нашою інформацією, головний сержант загинув у готелі. Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 КПК України”, - пише видання.

Зазначимо, що офіційних даних щодо цього інциденту наразі немає.

Нагадаємо, що у супермаркеті Тернополя чоловік у військовій формі побив місцевого мешканця з інвалідністю.

Новини 00:00 20 липня. Фаріон померла, удар по Миколаєву, ситуація на фронті

Читайте також: