В Тернополі організували склади з продуктами та водою для тимчасових біженців

В Тернополі організували склади з продуктами та водою для тимчасових біженців

У місті працює гуманітарний штаб, щоб допомагати людям, які були вимушені покинути своє житло.

У Тернополі місцеві жителі організували склади з продуктами та водою для людей, що приїжджають до міста з областей, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

"У нас працює гуманітарний штаб, ми забезпечуємо перші дні перебування (біженців - Ред.) їжею, створюємо всі комфортні умови для людей, які були вимушені покинути своє житло.