В Тернополі - приліт "Шахеда": що відомо про наслідки (фото)
У місті збивають ворожі безпілотники.
У Тернополі під час повітряної тривоги 24 березня стався приліт ворожого БпЛА.
Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
За його словами, в області фіксують роботу ППО та знищення повітряних цілей.
«Повітряна тривога в області триває! Працює ППО. Фіксують збиття ворожих об’єктів. Прошу всіх: залишайтесь в укритті», — зазначив очільник області.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про значну кількість ворожих БпЛА, які рухалися у напрямку півдня області.
Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів у різних районах регіону. Зокрема, у самому місті Тернопіль. Там близько 16:53 було чутно вибух, що підтверджують місцеві жителі.
Також повідомляють про влучання.
Пізніше інформацію про вибух у місті підтвердив і Тарас Пастух, зазначивши, що ситуація перебуває під контролем.
Наразі повітряна тривога в області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою сигналу.
Масована атака РФ на захід України: що відомо
Тим часом атаковано і Львів. Там зафіксовано влучання в різних районах, є поранені. Горить житловий будинок поблизу храму Святого Андрія у самому центрі міста.
Надвечір 24 березня вибухи пролунали і над Вінницею. Там піднявся стовп чорного диму. Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області.
В Івано-Франківську також пролунали вибухи. Весь комунальний транспорт у Франківську припиняє рух через оголошення підвищеної небезпеки, передають місцеві ЗМІ.