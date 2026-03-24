В Тернополі - приліт "Шахеда": що відомо про наслідки (фото)

БпЛА у Тернополі Фото ілюстративне / © Associated Press

У Тернополі під час повітряної тривоги 24 березня стався приліт ворожого БпЛА.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За його словами, в області фіксують роботу ППО та знищення повітряних цілей.

«Повітряна тривога в області триває! Працює ППО. Фіксують збиття ворожих об’єктів. Прошу всіх: залишайтесь в укритті», — зазначив очільник області.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про значну кількість ворожих БпЛА, які рухалися у напрямку півдня області.

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів у різних районах регіону. Зокрема, у самому місті Тернопіль. Там близько 16:53 було чутно вибух, що підтверджують місцеві жителі.

Також повідомляють про влучання.

Пізніше інформацію про вибух у місті підтвердив і Тарас Пастух, зазначивши, що ситуація перебуває під контролем.

Наразі повітряна тривога в області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою сигналу.

Масована атака РФ на захід України: що відомо

Тим часом атаковано і Львів. Там зафіксовано влучання в різних районах, є поранені. Горить житловий будинок поблизу храму Святого Андрія у самому центрі міста.

Надвечір 24 березня вибухи пролунали і над Вінницею. Там піднявся стовп чорного диму. Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області.

В Івано-Франківську також пролунали вибухи. Весь комунальний транспорт у Франківську припиняє рух через оголошення підвищеної небезпеки, передають місцеві ЗМІ.