У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини

Ракетний удар по Тернополю / © ДСНС

У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Тож кількість жертв російського ракетного удару зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей.

Про це 20 листопада повідомили в ДСНС України.

Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Тернополі ще 94 людини дістали поранення, а 16 вважають безвісти зниклими, додали в ДСНС.

Наразі на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше в Тернополі з-під завалів дістали живого чоловіка. На вулиці Стуса рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який опинився під уламками будівлі після ворожого обстрілу.

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні, під час якого ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Тернополі.