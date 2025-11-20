- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини
ДСНС повідомляє про загиблих, поранених і зниклих безвісти.
У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Тож кількість жертв російського ракетного удару зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей.
Про це 20 листопада повідомили в ДСНС України.
Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Тернополі ще 94 людини дістали поранення, а 16 вважають безвісти зниклими, додали в ДСНС.
Наразі на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше в Тернополі з-під завалів дістали живого чоловіка. На вулиці Стуса рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який опинився під уламками будівлі після ворожого обстрілу.
Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні, під час якого ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Тернополі.