В The Economist пояснили, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів

Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів, оскільки відчуває дефіцит вибухівки для виробництва снарядів, а та, що надходить з-за кордону, менш якісна та може пошкодити обладнання.

Про це пише The Economist.

Як зазначає видання, наразі ЄС потребує тонни горючих речовин, щоб досягти виробництва 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року. Крім того, необхідні додаткові заряди для запуску снарядів на десятки кілометрів.

"Проблема в тому, що виробники вибухівки не впевнені, що виробництво можна збільшити, і бояться, що тонкощі галузі перешкодять зростанню, необхідному Україні, щоб залишатися конкурентоспроможною на полі бою", – йдеться у статті.

Також зазначається, що закінчення холодної війни призвело до різкого падіння попиту на зброю та змусило багатьох європейських виробників вибухівки скоротити виробництво або просто закрити його.

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"Сиві інженери йдуть на пенсію, і мало хто з молодих людей хоче працювати з вибуховими речовинами для роботи в аспірантурі", – сказав професор Університету Бундесверу в Мюнхен Йоганн Хехерль.

Водночас індійські та японські виробники вибухівки "заповнюють певну прогалину". При цьому деякі експерти стурбовані тим, що вибухівка з-за кордону менш якісна і тому може пошкодити обладнання.

"Наразі компанії вкладають гроші у збільшення потужностей, але один інсайдер галузі зазначає, що будівництво заводу з нуля може тривати від трьох до семи років. Окрім того, перешкоджати збільшенню потужностей можуть і правила безпеки та охорони навколишнього середовища", - пише видання.

Нагадаємо, Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч боєприпасів для подальшого передавання Україні.

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