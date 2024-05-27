В The Economist пояснили, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів

Індійські та японські виробники вибухівки "заповнюють певну прогалину".
Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів, оскільки відчуває дефіцит вибухівки для виробництва снарядів, а та, що надходить з-за кордону, менш якісна та може пошкодити обладнання.
Про це пише The Economist.
Як зазначає видання, наразі ЄС потребує тонни горючих речовин, щоб досягти виробництва 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року. Крім того, необхідні додаткові заряди для запуску снарядів на десятки кілометрів.
"Проблема в тому, що виробники вибухівки не впевнені, що виробництво можна збільшити, і бояться, що тонкощі галузі перешкодять зростанню, необхідному Україні, щоб залишатися конкурентоспроможною на полі бою", – йдеться у статті.
Також зазначається, що закінчення холодної війни призвело до різкого падіння попиту на зброю та змусило багатьох європейських виробників вибухівки скоротити виробництво або просто закрити його.
"Сиві інженери йдуть на пенсію, і мало хто з молодих людей хоче працювати з вибуховими речовинами для роботи в аспірантурі", – сказав професор Університету Бундесверу в Мюнхен Йоганн Хехерль.
Водночас індійські та японські виробники вибухівки "заповнюють певну прогалину". При цьому деякі експерти стурбовані тим, що вибухівка з-за кордону менш якісна і тому може пошкодити обладнання.
"Наразі компанії вкладають гроші у збільшення потужностей, але один інсайдер галузі зазначає, що будівництво заводу з нуля може тривати від трьох до семи років. Окрім того, перешкоджати збільшенню потужностей можуть і правила безпеки та охорони навколишнього середовища", - пише видання.
Нагадаємо, Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч боєприпасів для подальшого передавання Україні.