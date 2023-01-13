В тимчасово окупованому Бердянську пролунали три потужних вибухи в районі аеропорту: фото

Сьогодні, 13 січня, в тимчасово окупованому місті Бердянську Запорізької області пролунали три потужних вибухи в районі аеропорту.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову міської військової адміністрації Бердянська Вікторію Галіцину.

Внаслідок вибухів сплахнула пожежа.

"На цей час не має підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що вона є, бо пожежа дуже велика", - сказала Галіцина.

Зазначимо, що радник міського голови Маріуполя Петро Анрющенко опубілкував відер автівки, охопленої вогнем у Бердянську. Російські засоби масвої пропаганди вже пишуть, що це нібито вибухнув автомобіль так званого голови окупаційної адміністрації району Олексія Кічигіна. Водночас гауляйтер не постраждав. Зауважимо, що це не підтверджена інформація.

До слова, 26 лютого 2022 року на територію колишнього бердянського аеропорту увійшла російська військова техніка. У коментарі "Суспільному" військовий оглядач Михайло Жирохов зазначав, що в аеропорті "Бердянськ" російської авіації немає, і його використовують як військову базу.

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