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В тимчасово окупованому Скадовську прозвучали вибухи

В тимчасово окупованому Скадовську прозвучали вибухи

В окупованому місті кілька разів пролунали вибухи / Фото: УНІАН

Вибухи відбулися кілька разів.

У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи.

Про це повідомили Суспільному місцеві жителі.

Про звуки вибухів у Скадовську стало відомо близько о 1:11 за Києвом. 

О 1:14, за даними місцевих журналістів, повторно пролунали вибухи.

Нагадаємо, 12 серпня було оголошено повітряну тривогу і в Києві, а також в низці інших областей через загрозу балістики.

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