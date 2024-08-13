В тимчасово окупованому Скадовську прозвучали вибухи

Вибухи відбулися кілька разів.
У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи.
Про це повідомили Суспільному місцеві жителі.
Про звуки вибухів у Скадовську стало відомо близько о 1:11 за Києвом.
О 1:14, за даними місцевих журналістів, повторно пролунали вибухи.
Нагадаємо, 12 серпня було оголошено повітряну тривогу і в Києві, а також в низці інших областей через загрозу балістики.
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