В тимчасово захопленому Енергодарі "прилетіло" в готель, який облюбували окупанти

На Запоріжжі був "приліт" в готель, де тусили окупанти.
У Запорізькій області в тимчасово захопленому Енергодарі пролунали вибухи в готелі, який облюбували окупанти.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
"Ранком в неділю в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти", - розповів Орлов.
Нагадаємо, що російські війська постійно обстрілюють Енергодар. У місті великі проблеми зі світлом та водопостачанням.
30 вересня російськіокупанти викрали гендиректора ЗАЕС в Енергодарі Ігоря Мурашова. 3 жовтня окупанти його відпустили. Мурашов вирішив відмовитися від своїх обов'язків.
Читайте також:
- "Все старе, нічого нового не дають": російський окупант скаржиться на застарілу техніку (перехоплення)
- На Луганщині розбіглися "мобіки", яких кинули на передову: частину виловили у Кремінній і ув'язнили
- "Все старе, нічого нового не дають": російський окупант скаржиться на застарілу техніку (перехоплення)