В тимчасово захопленому Енергодарі "прилетіло" в готель, який облюбували окупанти

На Запоріжжі був "приліт" в готель, де тусили окупанти.

У Запорізькій області в тимчасово захопленому Енергодарі пролунали вибухи в готелі, який облюбували окупанти.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Ранком в неділю в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти", - розповів Орлов.

Нагадаємо, що російські війська постійно обстрілюють Енергодар. У місті великі проблеми зі світлом та водопостачанням.

30 вересня російськіокупанти викрали гендиректора ЗАЕС в Енергодарі Ігоря Мурашова. 3 жовтня окупанти його відпустили. Мурашов вирішив відмовитися від своїх обов'язків.

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