В Третій штурмовій назвали рівень втрат, який може змусити Росію зупинити війну

Українці часто вважають, що масштабна мобілізація в Росії може стати чинником, який похитне суспільні настрої в цій країні. Однак такий сценарій малоймовірний.

Про це сказав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

За його словами, наразі рф вже фактично проводить приховану мобілізацію іншими методами. Зокрема, людині можуть «підкинути» справу, поставивши перед вибором: тюрма або фронт. Подібна практика стала буденністю, а вся система вибудувана саме так, щоб постійно поповнювати армію.

Додатковим стимулом є висока оплата контрактників, адже більшість росіян ніколи не отримували таких грошей у мирному житті.

Експерт підкреслює: навіть якщо Росія офіційно оголосить масштабну мобілізацію, суттєвих змін у настроях суспільства це не спричинить. Максимум — короткочасні коливання.

«Не варто чекати, що росіяни раптом прозріють. Єдине, що здатне реально вплинути на їхню готовність воювати, — це катастрофічні втрати, які зроблять подальше ведення бойових дій неможливим», — підсумував він.

