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В центрі Києва пожежа: що горить поруч з палацом "Україна"
Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
В центрі Києва спалахнула пожежа: що горить поруч з палацом «Україна». Пожежники вже на місці та ліквідовують займання.
Про це повідомив кореспондент ТСН Олександр Марущак.
У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Над багатоповерхівками поруч з палацом «Україна» в небо піднімається чорний дим.
В ДСНС Києва повідомили, що пожежа спалахнула на вулиці Велика Васильківська — зайнялось приміщення ресторану.
«На першому поверсі житлового будинку сталося загоряння у закладі громадського харчування. Площа пожежі, приблизно 5 квадратних метрів. Площа займання невелика, але через сильне задимлення, візуально здається, що пожежа масштабна — дим пішов назовні через вентиляцію. Наразі на місці надзвичайної події працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає», — повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.
Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал навколо ресторану Noice після заяви, що заклад нібито відмовив в обслуговуванні військовому. Відео з його обуренням швидко поширилося, викликавши суспільний резонанс.