В центрі Києва пожежа: що горить поруч з палацом "Україна"

Пожежа / © Pexels

Реклама

В центрі Києва спалахнула пожежа: що горить поруч з палацом «Україна». Пожежники вже на місці та ліквідовують займання.

Про це повідомив кореспондент ТСН Олександр Марущак.

У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Над багатоповерхівками поруч з палацом «Україна» в небо піднімається чорний дим.

Реклама

В ДСНС Києва повідомили, що пожежа спалахнула на вулиці Велика Васильківська — зайнялось приміщення ресторану.

«На першому поверсі житлового будинку сталося загоряння у закладі громадського харчування. Площа пожежі, приблизно 5 квадратних метрів. Площа займання невелика, але через сильне задимлення, візуально здається, що пожежа масштабна — дим пішов назовні через вентиляцію. Наразі на місці надзвичайної події працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає», — повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.

Дата публікації 12:36, 02.04.25 Кількість переглядів 10 В центрі Києва велика пожежа

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал навколо ресторану Noice після заяви, що заклад нібито відмовив в обслуговуванні військовому. Відео з його обуренням швидко поширилося, викликавши суспільний резонанс.