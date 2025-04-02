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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2252
Час на прочитання
1 хв

В центрі Києва пожежа: що горить поруч з палацом "Україна"

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Автори публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик Олександр Марущак Олександр Марущак
Пожежа

Пожежа / © Pexels

В центрі Києва спалахнула пожежа: що горить поруч з палацом «Україна». Пожежники вже на місці та ліквідовують займання.

Про це повідомив кореспондент ТСН Олександр Марущак.

У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Над багатоповерхівками поруч з палацом «Україна» в небо піднімається чорний дим.

В ДСНС Києва повідомили, що пожежа спалахнула на вулиці Велика Васильківська — зайнялось приміщення ресторану.

«На першому поверсі житлового будинку сталося загоряння у закладі громадського харчування. Площа пожежі, приблизно 5 квадратних метрів. Площа займання невелика, але через сильне задимлення, візуально здається, що пожежа масштабна — дим пішов назовні через вентиляцію. Наразі на місці надзвичайної події працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає», — повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал навколо ресторану Noice після заяви, що заклад нібито відмовив в обслуговуванні військовому. Відео з його обуренням швидко поширилося, викликавши суспільний резонанс.

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