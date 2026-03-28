В центрі України стався землетрус: перші подробиці

Землетрус / © Associated Press

28 березня 2026 року у Полтавському районі Полтавської області, на території Мачухівської громади було зафіксовано землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, магнітуда землетрусу становила 3,2 за шкалою Ріхтера, а глибина — 8 кілометрів.

«За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних», — йдеться в повідомленні.

Землетруси в Україні — останні новини:

Нагадаємо, у Чернівецькій області вранці 8 березня 2026 року зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

За даними фахівців, підземні поштовхи сталися о 07:16 за київським часом. Епіцентр землетрусу був розташований за координатами 48,27 північної широти та 26,46 східної довготи, на глибині 11 кілометрів.

За класифікацією сейсмологів, поштовхи такої сили належать до невідчутних, тому місцеві жителі їх, як правило, не відчувають.

Також, раніше в Закарпатській області стався землетрус невеликої потужності. Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу міста Мукачево.