В ЦПД розповіли, де Умєров і чим він зайнятий

Рустем Умєров / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Поширена у закордонних ЗМІ інформація про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися, є дезінформацією і не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

«Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України», — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Реклама

Як пише ЦПД, керівництво держави підтримує постійний робочий контакт із секретарем РНБО. Рустем Умєров виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики.

Також у Офісі Президента теж прокоментували цю новину: «Це фейк».

Нагадаємо, у соцмережах і медіа набирає обертів корупційний скандал, пов’язаний із бізнесменом Тимуром Міндічем. Деталі цієї історії оприлюднила журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Вона стверджує, що понад рік добивалася скасування контракту між Міністерством оборони та компанією «Мілікон», яку пов’язують із Тимуром Міндічем.

Секретар РНБО Рустем Умєров прокоментував поширену в медіа інформацію про нібито вплив бізнесмена Тимура Міндіча на роботу Міноборони. Він зазначив, що на посаді міністра (міністр оборони України від 6 вересня 2023-го до 17 липня 2025 року — ред.) регулярно зустрічався з виробниками, постачальниками техніки й озброєння, а також лобістами, що є звичайною практикою для обговорення контрактів і питань оборонної промисловості.