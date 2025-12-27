ТЦК

Реклама

У четвер, 25 грудня, на території Білгород-Дністровського РТЦК помер чоловік. Одеський обласний ТЦК та СП оприлюднив роз’яснення щодо інциденту й висловив співчуття родині померлого.

Про це відомство повідомило в Facebook.

За інформацією установи, чоловіка доставили до центру для уточнення облікових даних. Уже на території РТЦК він несподівано втратив свідомість. Зазначається, що військовослужбовці одразу розпочали домедичну допомогу і викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Лікарі прибули дуже швидко та провели реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося — медики констатували смерть.

Реклама

«За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП максимально сприяє правоохоронним органам у встановленні всіх обставин інциденту», — йдеться в повідомленні.

Одеський обласний ТЦК та СП також закликав не поширювати припущення про насильницьку смерть чи травми, адже такі твердження не відповідають офіційним даним і є передчасними до завершення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі у Київському районному ТЦК доправлений поліцією за порушення правил обліку чоловік порізав собі вени під час оформлення документів.