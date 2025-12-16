В ТЦК Одеси чоловік порізав собі вени: у центрі комплектування зробили заяву

Інцидент у ТЦК Одеси Фото ілюстративне / © Цензор.нет

У приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі чоловік здійснив спробу самокаліцтва, а саме порізав собі вени. Інцидент стався під час проведення стандартних процедур, після чого на місце викликали медиків та поліцію.

Про це Одеський обласний ТЦК зазначив в офіційному коментарі-роз’ясненні.

За інформацією установи, громадянина доставили до Київського РТЦК та СП Одеси працівники Національної поліції України, оскільки він перебував у офіційному розшуку за порушення правил військового обліку.

«Всупереч поширеним твердженням, громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі „Оберіг“ дані про наявність у нього відстрочки відсутні», — заявили в ТЦК.

Під час проходження стандартних процедур він здійснив спробу самокаліцтва, що, як заявили в ТЦК, було зроблено з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб. Чергова служба негайно викликала екстрену медичну допомогу та поліцію.

У центрі комплектування також розповіли, що чоловік поводився агресивно, погрожував лікарям і військовослужбовцям ножем, через що медики певний час не могли надати йому необхідну допомогу. Згодом постраждалого все ж госпіталізували.

Окремо в ТЦК наголосили, що з боку військовослужбовців жодних заходів фізичного примусу або протиправних дій щодо громадянина не застосовували. За їхніми словами, військові та поліцейські вживали всіх можливих заходів для збереження життя та здоров’я чоловіка.

У центрі комплектування також зазначили, що подібні дії мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою.

«Закликаємо суспільство критично ставитися до заяв осіб, які намагаються виправдати порушення Закону емоційними провокаціями та поширенням неправдивої інформації», — йдеться у зверненні.

Зазначимо, що днями уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував напади цивільних на працівників ТЦК та СП і закликав усіх діяти винятково в межах закону та поважати права людини.

Нагадаємо, що раніше у Києві поліція застосувала сльозогінний газ, щоб затримати чоловіка, який був у розшуку ТЦК. Пізніше стало відомо, що 39-річний чоловік під час затримання чинив злісну непокору. Як заявили в поліції, його доставили для проходження ВЛК.