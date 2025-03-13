В туалеті - за кордон: на Львівщині ухилянт вигадав неординарну схему втечі

30-річного мешканця Яворівського району викрили на спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон з Польщею. Чоловік сховав пасажира у спальному відсіку вантажівки, однак прикордонники виявили схованку.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

10 березня на одному з пунктів пропуску до Польщі прикордонники 7 Карпатського загону викрили чоловіка, який незаконно намагався виїхати з України. Його перевізник – 30-річний водій вантажівки DAF – заховав ухилянта у спальному відсіку та безперешкодно довіз до КПП.

За планом, військовозобов’язаний мав сховатися у туалеті пункту пропуску, а після проходження контролю – непомітно повернутися в кабіну та виїхати до Польщі. Однак спроба провалилася: прикордонники виявили порушника під час перевірки.

“Підозрюваний намагався уникнути прикордонного контролю, використовуючи вантажівку як схованку. Проте його план не спрацював – військовозобов’язаного виявили та затримали”, – зазначили у Яворівському районному відділі поліції.

Поліцейські повідомили водію вантажівки про підозру за ч.1 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, на Львівщині 47-річний чоловік напав на восьмикласника прямо на шкільному подвір’ї. Хлопець отримав струс головного мозку та забої.

Читайте також: