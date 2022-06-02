В Туреччині скасували концерт проросійської піаністки Валентини Лисиці, яка виступала в окупованому Маріуполі

В Туреччині скасували концерт проросійської піаністки Валентини Лисиці, яка виступала в окупованому Маріуполі

У Стамбулі скасували виступ піаністки Валентини Лисиці через підтримку війни в Україні.

Колаборантка, яка народилася в Києві, активно підтримувала війну на Донбасі і навіть отримала паспорт так званої "ДНР".

Про скасування концерту Лисиці в Мережі повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Виступ так званої артистки Валентини Лисиці у Стамбулі скасовано. Щойно отримав офіційного листа від турецької сторони. Дана особа, яка публічно набула псевдогромадянство однієї із окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" в Маріополі на тлі обстрілів "Азовсталі" та відкрито підтримує Росію у війні проти України, не буде представлена на престижних музичних заходах в Туреччині", - написав посол.

Він додав, що в цьому конкретному випадку культура не може бути поза політикию, тим паче що її країна-агресор використовує у пропаганді та виправданні своїх злочинів.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі відбувся конкурс краси. На ньому обрали чотирьох королев краси "Крим весна - 2022". "Місіс королевою краси" стала 34-річна Ольга Валєєва з Полтави.

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