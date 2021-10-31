В Туреччині заявили, що Україна не має права використовувати формулювання "турецький Bayraktar"

В Туреччині заявили, що Україна не має права використовувати формулювання "турецький Bayraktar"

Слова прозвучали від турецького глави МЗС після зустрічі з російськимю

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що Україна не може використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Про це він сказав 31 жовтня після зустрічі з російським главою МЗС Сергієм Лавровим на саміті G20.

Чавушоглу наголошував, що попри виготовлення безпілотників в Туреччині, вони належать Україні.

"Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву, - переконаний міністр. - Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні".

Окрім цього, Чавушоглу пригадав, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася з різними видами зброї з різних країн, зокрема російською.

Нагадаємо, 26 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Турецькі безпілотники Bayraktar працюють на українське військо

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