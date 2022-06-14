В УЦОЯО пояснили, що цього року буде з пороговими балами Національного мультипредметного тесту

В УЦОЯО пояснили, що цього року буде з пороговими балами Національного мультипредметного тесту

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) цього року не встановлюватиме порогових балів складання Національного мультипредметного тесту.

Про цьогорічні зміни в умовах проведення тестування на брифінгу повідомив в.о. директора УЦОЯО Валерій Бойко.

"Серед змін в організації проведення цьогорічного тестування є те, що, окрім паперових бланків для занесення відповідей, абітурієнти складатимуть тест на комп'ютерах. Таким чином, результат буде відомий одразу після завершення складання тесту. Крім того, порогових балів складання мультипредметного тесту УЦОЯО цього року не встановлюватиме", - сказав він та додав, що на сьогоднішній день 229 тис. 013 осіб підтвердили свою участь у тестуванні.

За словами Бойка, понад 201 тис. абітурієнтів будуть складати тест на території України, яка не є окупованою і там, де не ведуться активні бойові дії. Близько 28 тис. осіб складатимуть Національний мультипредметний тест за межами України майже в усіх країнах Європи.

В.о. директора УЦОЯО підкреслив, що до початку повномасштабної війни в Україні планувалось провести традиційне зовнішнє незалежне оцінювання, в якому, за прогнозами УЦОЯО, мали взяти участь близько 300 тис. осіб, тобто на 30% більше.

Національний мультипредметний тест - це єдиний тест із трьох навчальних дисциплін: української мови, математики та історії України. Він побудований з трьох блоків завдань: з мовних тем з української мови, всіх тем з алгебри та геометрії, а також завдань з історії України, які були складниками державної підсумкової атестації. НМТ пройде в три сесії, основна відбудеться 18 липня – 10 серпня, додаткова 16-20 серпня, спеціальна 12-16 вересня.

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