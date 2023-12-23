В УГКЦ відповіли, чи благословлятимуть одностатеві пари після заяви Ватикану

Очільник Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший митрополит Святослав заявив, що в УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари.

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Він зазначив, що затверджена Папою Римським Франциском декларація Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян УГКЦ. Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков.

"Українська Греко-Католицька Церква є однією зі Східних Католицьких Церков, тому має свою літургійну, богословську, канонічну та духовну спадщину, якої всі вірні зобов’язані дотримуватися та яку повинні плекати (ККСЦ, кан. 39–41). Значення поняття "благословення" в УГКЦ та Латинській Церкві є відмінними", – пояснив він.

Також митрополит Святослав вважає, що треба уникати "двозначних жестів, висловлювань і понять", які "можуть викривити чи спотворювати Боже слово та вчення церкви".

УГКЦ підпорядковується Ватикану, але дотримується переважно східного обряду.

Нагадаємо, Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари.

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