В Угорщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: серед загиблих – українці

В Угорщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: серед загиблих – українці

Поблизу угорського міста Абонь загинуло п’ятеро людей.

В результаті ДТП, яка сталася поблизу угорського міста Абонь, загинуло п’ятеро людей, зокрема і двоє громадян України.

Про це повідомляє mukachevo.net.

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Автотроща сталася вчора, 24 вересня, о 16:40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт-Солнок.

Як повідомляють угорські ЗМІ, мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у вантажівку.

За попередньою інформацією, в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством. Усі п'ятеро загинули на місці трагедії.

Своєю чергою, водій вантажівки залишився практично неушкодженим. Каже, що зупинився, бо інші автівки стали попереду.

"Я зупинився, тому що зупинився рух транспорту попереду. Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду", - розповів водій вантажівки, в яку в'їхав мікроавтобус, Даніель.

Чоловік вийшов, аби дізнатися, що сталося. Утім, на жаль, допомогти вже нічим не зміг.

Прични аварії наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Польщі зіткнулися мікроавтобус з вантажівкою. Серед загиблих в аварії були українці.

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