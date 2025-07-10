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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
414
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В Угорщині заявили, що їхній громадянин помер від побоїв ТЦК: реакція Сухопутних військ

У Сухопутних військах наголосили, що Йосип Шебештень, про якого писали угорські ЗМІ, є громадянином України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи дійсно працівники ТЦК винні у смерті закарпатця

Чи дійсно працівники ТЦК винні у смерті закарпатця

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували скандал, що на Закарпатті нібито через побої ТЦК помер громадянин Угорщини.

Про це передає пресслужба Сухопутних військ.

Перш за все, там наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року. ВЛК визнала його придатним до військової служби;

Далі Шебештень був направлений до однієї з військових частин де проходив підготовку. Зазначається, що 18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування.

Далі Сухопутні війська частково підтверджують першу версію історії від угорськог видання Mandiner: що Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ. Там йому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове. Згідно медичної карти, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено.

Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство, не було.

«Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ. Ми відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації у межах законодавства України та підтримуємо принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав. Упевнені, що об’єктивність і дотримання правових процедур мають залишатися основою для будь-якої суспільної та міждержавної комунікації», — наголосили Сухопутні війська.

Військові закликали медіа, громадськість та представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Раніше повідомлялося, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК.

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Дата публікації
Кількість переглядів
414
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