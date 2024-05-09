В "Укренерго" попереджають про фейкові "графіки відключень світла": хто їх поширює

Національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає про чергову спробу шахраїв ввести в оману українців, використовуючи логотип та назву компанії. Зловмисники розповсюджують фейкове повідомлення про відключення електроенергії через телеграм-канал, який начебто сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

Про це йдеться на Telegram-каналі "Укренерго".

"Укренерго" наголошує, що компанія не публікує жодних графіків відключень. Усі повідомлення, що містять таку інформацію від імені "Укренерго", є фейковими та мають на меті дезінформувати населення.

Шахраї використовують бренд "Укренерго" для поширення фейків про відключення світла / Фото: Укренерго

Енергетики закликають українців бути пильними та не довіряти неперевіреним джерелам. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати лише на офіційних сайтах обленерго або у особистих кабінетах споживачів.

Нагадаємо, через значний дефіцит, який виник на тлі постійних російських атак, обмеження потужності діють лише для промисловості, а також можливі аварійні відключення світла для побутових споживачів. Однак диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту і уникнення відключень побутових споживачів.

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