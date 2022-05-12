В Укравтодорі повідомили, скільки грошей потрібно на відновлення доріг в Україні

В Укравтодорі повідомили, скільки грошей потрібно на відновлення доріг в Україні

На відновлення зруйнованих під час війни доріг та споруд в Україні, за оцінками "Укравтодору", необхідно щонайменше 900 млрд гривень, а також три-чотири роки за наявності фінансування.

Про це повідомляє Forbes.

За словами першого заступника голови "Укравтодору" Андрія Івко, відбудови потребують 23 500 км доріг, понад 300 штучних споруд, які розбила армія російських окупантів.

Він розраховує на два джерела фінансування: арештовані активи РФ и фінансування в межах так званого плану Маршалла для України, обговорення якого триває на рівні Єврокомісії, керівництва Великої Британії, США та Канади.

Нагадаємо, щомісячно Світовий банк надаватиме Україні близько 200 млн доларів. Вони будуть направлені на оплату праці державних службовців та вчителів.

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