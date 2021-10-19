В Україні впроваджують нові правила подорожей залізницею: відповіді на найпоширеніші запитання

Аби потрапити до потяга, лише квитка буде не достаньо.

Від четверга, 21 жовтня, набувають чинності нові правила пасажирських перевезень.

В "Укрзалізниці" відповіли на найпопулярніші запитання пасажирів.

Хто буде контролювати автентичність сертифікатів/тестів?

Функції контролю покладені на Міністерство внутрішніх справ. Провідники матимуть зразки, за якими вони будуть звіряти надані пасажирами документи. Якщо правила не будуть дотимані, то про це повідомлять правохоронні органи.

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Чи стосуються нові правила пасажирів віком до 18 років?

Для пасажирів віком до 18 років нічого не зміниться. Від них вимагатимуть лише квиток і документ, що підтверджує особу.

Що робити пасажиру, який має протипоказання до вакцинації?

Таким пасажирам необхідно зробити ПЛР-тест або експрес-тест, який чинний лише 72 години. Лише негативні результати тестування дають право сісти до потяга.

Чи можна використовувати інформацію про проведення вакцинації у HELSI.me для посадки у поїзд?

Сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія".

Чи можна для посадки використовувати сертифікат про вакцинацію іноземною мовою?

Можна. Пасажир може показати міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Як буде відбуватись перевірка документів при посадці на швидкісні поїзди "Інтерсіті+"?

Перевірка наявності документів згідно з посиленими правилами перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19 буде відбуватися стюардами під час посадки на швидкісні поїзди "Інтерсіті+".

Нагадаємо, в Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень пасажирів між регіонами. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

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Новини України: кого стосуватимуться нові правила пасажирських перевезень

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