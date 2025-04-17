В Україні оголошена повномасштабна тривога

Країну охопила повітряна тривога

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По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Не нехтуйте власною безпекою — пройдіть до укриття.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що армія РФ може організувати удар, спрямований на відволікання українських сил. Зокрема, ця атака може відбутися в Запорізькій області.

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Нагадаємо, що росіяни вгатили по Дніпру 16 квітня. За останніми даними, загинуло троє людей.