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В Україні оголошена повномасштабна тривога
Пройдіть до укриття.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.
Не нехтуйте власною безпекою — пройдіть до укриття.
Раніше військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що армія РФ може організувати удар, спрямований на відволікання українських сил. Зокрема, ця атака може відбутися в Запорізькій області.
Нагадаємо, що росіяни вгатили по Дніпру 16 квітня. За останніми даними, загинуло троє людей.