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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
670
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошена повномасштабна тривога

Пройдіть до укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Країну охопила повітряна тривога

Країну охопила повітряна тривога

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Не нехтуйте власною безпекою — пройдіть до укриття.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що армія РФ може організувати удар, спрямований на відволікання українських сил. Зокрема, ця атака може відбутися в Запорізькій області.

Нагадаємо, що росіяни вгатили по Дніпру 16 квітня. За останніми даними, загинуло троє людей.

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