В Україні запровадять нові стипендії для військових: хто і скільки зможе отримати

Кабінет Міністрів України заснував 30 нових академічних стипендій, які будуть виплачуватися на честь полеглих захисн6иків та захисниць, що віддали життя за Україну. Ці виплати замінять старі стипендії імені героїв радянської епохи, які скасували через закон про декомунізацію.

Про це повідомляє Міноборони України.

Кому і скільки будуть платити?

Загалом призначать 30 стипендій. Їх зможуть отримувати курсанти, слухачі та ад’юнкти військових вищих навчальних закладів, які підпорядковані Міністерству оборони. Виплати будуть додатковими до основного грошового забезпечення.

Розмір стипендій становить:

4 000 гривень на місяць для курсантів, які здобувають освітні ступені «бакалавр» або «магістр».

10 000 гривень на місяць для слухачів та ад’юнктів військових навчальних закладів.

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що мета цього рішення — «надати додатковий стимул і заохочення для курсантів і слухачів військових ВНЗ до високих показників у навчанні».

Як пише міністерство, призначатимуть стипендії за результатами навчального року, а порядок відбору кандидатів визначатиме Міноборони. Одночасно цим рішенням уряд скасував виплату 30 стипендій, які були названі на честь діячів радянської епохи (28 стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни та 2 імені П.С. Нахімова).

У Мінобороні зазначають, що цей крок був необхідний, оскільки попередні стипендії не відповідали вимогам закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

