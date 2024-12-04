В Україні злетять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка 

Ставки будуть розраховуватися не в гривнях, а в євро.

Верховна Рада схвалила в цілому закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Відтак в Україні ціни на суттєво зростуть.

Про це повідомив нардеп "Голос" Ярослав Железняк.

"Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть прив'язані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - поінформував депутат.

Рада схвалила в цілому закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Ф= / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

За законом, 2025-го збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% - від 47 до 58 євро за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте на 23,9% - від 63,45 до 78 євро за 1000 штук.

Крім того, ставки будуть розраховуватися не в гривнях, а в євро.

Як повідомлялося, наприкінці листопада комітет ВР підтримав підвищення акцизів на сигарети. Законопроєкт, зокрема, передбачав поступове зростання протягом чотирьох років розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Євросоюзу 2011/64.

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