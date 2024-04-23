Жителі яких країн готові воювати за свою країну і які у рейтингу українці - опитування

Жителі Вірменії та Саудівської Аравії продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну.
Понад 60% українців готові йти воювати за свою країну, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%.
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з інститутом досліджень Gallup International в жовтні-грудні 2023 року.
За інформацією соціологів, Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед Європейських країн. При чому питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%. Це майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%, тих, хто ще не визначився із відповіддю всього 4%.
Цікаво порівняти ці дані з настроями жителів інших країн:
Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини.
У Румунії та Польщі відсоток готовності воюти дещо менше половини опитаних.
Де найбільше готових воювати за свою країну
Найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії.
Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: їх показники складають відповідно 96% та 94%.
Високий рівень готовності також мають такі країни як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.
Жителі країн Центрально-Східної Європи демонструють вищу готовність воювати, а у країнах Америки та Зх. Європи найбільший показник тих, хто не визначився.
Де – найменше
Найнижчий показник – серед жителів Південної Європи.
Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.
В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну серед японців.
Раніше ми писали, як українці оцінюють рівень мобілізації і пояснюють небажання служити.
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