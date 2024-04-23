Жителі яких країн готові воювати за свою країну і які у рейтингу українці - опитування

Жителі Вірменії та Саудівської Аравії продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну.

Понад 60% українців готові йти воювати за свою країну, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з інститутом досліджень Gallup International в жовтні-грудні 2023 року.

За інформацією соціологів, Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед Європейських країн. При чому питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%. Це майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%, тих, хто ще не визначився із відповіддю всього 4%.

Цікаво порівняти ці дані з настроями жителів інших країн:

Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини.

У Румунії та Польщі відсоток готовності воюти дещо менше половини опитаних.

Де найбільше готових воювати за свою країну

Найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії.

Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: їх показники складають відповідно 96% та 94%.

Високий рівень готовності також мають такі країни як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

Жителі країн Центрально-Східної Європи демонструють вищу готовність воювати, а у країнах Америки та Зх. Європи найбільший показник тих, хто не визначився.

Де – найменше

Найнижчий показник – серед жителів Південної Європи.

Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.

В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну серед японців.