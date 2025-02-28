В Україні 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла

Причиною цих обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти країни.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 1 березня будуть запроваджені обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомили в Укренерго.

"Час застосування обмежень: 14:00—20:00" – йдеться в повідомленні.

Відключення побутових споживачів не прогнозується, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

У зв’язку з введенням обмежень, жителів закликають до ощадливого споживання електроенергії.

Нагадаємо, від 1 березня в Україні запроваджуються нові форми чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

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