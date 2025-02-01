В Україні 1 лютого запровадили аварійні відключення світла: де не буде електрики

Як довго триватимуть обмеження, не повідомляється.
У суботу, 1 лютого, у низці областей України запровадили аварійні відключення світла. Енергетики вимушено повернулися до обмежень через ракетну небезпеку.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
"У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській Сумській, Полтавській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення", - поінформували в компанії.
Також про запровадження екстрених відключень світла повідомили і в ДТЕК.
"Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення. Через ракетну атаку Укренерго застосовує заходи обмеження", - додали в компанії.
Час застосування та тривалість обмежень може змінитись. Дізнавайтеся про актуальні графіки на сайтах обленерго.
Як повідомлялося, зранку 1 лютого в одній з областей через атаку РФ пошкоджено об'єкт енергетики. Йдеться про Миргородський район Полтавської області.
Читайте також:
- Україну атакують "Шахеди": де оголошено небезпеку
- Чи будуть відключати газ від 1 лютого: в "Нафтогазі" прокоментували інформацію
- У Хмельницькій області лунають сильні вибухи