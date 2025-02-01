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В Україні 1 лютого запровадили аварійні відключення світла: де не буде електрики

В Україні 1 лютого запровадили аварійні відключення світла: де не буде електрики

Відключення світла в Україні 1 лютого. / Фото: ТСН.ua

Як довго триватимуть обмеження, не повідомляється.

У суботу, 1 лютого, у низці областей України запровадили аварійні відключення світла. Енергетики вимушено повернулися до обмежень через ракетну небезпеку. 

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській Сумській, Полтавській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення", - поінформували в компанії.

Також про запровадження екстрених відключень світла повідомили і в ДТЕК. 

"Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення. Через ракетну атаку Укренерго застосовує заходи обмеження", - додали в компанії. 

Час застосування та тривалість обмежень може змінитись. Дізнавайтеся про актуальні графіки на сайтах обленерго.

Як повідомлялося, зранку 1 лютого в одній з областей через атаку РФ пошкоджено об'єкт енергетики. Йдеться про Миргородський район Полтавської області. 

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