В Україні 10 областей наближаються до "помаранчевої" і "червоної" зон карантину

В Україні 10 областей наближаються до "помаранчевої" і "червоної" зон карантину

Йдеться переважно про західні регіони.

Ситуація з коронавірусом щодня погіршується. Вже від завтра, 23 вересня, усю Україну переводять на "жовтий" рівень карантину. Більше того, 10 областей наближаються до "помаранчевої" і "червоної" зон.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 вересня.

Так, за правилами "жовтої" зони від завтра в країні обмежать відвідування масових заходів. У кінотеатрах заповненість залів не має перевищувати 50%. У кафе і ресторанах - не більше 4 людей за одним столом, між столами відстань не менше півтора метра. Обов'язкове носіння масок в усіх громадських місцях. І мають зачинитися усі школи, де рівень щеплення персоналу менше 80%. А це означає, що загалом по країні зможуть працювати трохи більше третини навчальних закладів.

Також зазначається, що за минулу добу 105 людей померли від COVID-19, нових випадків інфікування - 6 754. Востаннє такі показники захворювання в Україні фіксували ще у середині травня. Захворюваність на коронавірус, кажуть урядовці, зростала 10 тижнів.

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