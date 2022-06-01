В Україні 10 тисяч педагогів не можуть отримати зарплати: у Міносвіти пояснили причину

В Україні 10 тисяч педагогів не можуть отримати зарплати: у Міносвіти пояснили причину

В Україні 10 тисяч педагогів не можуть отримати зарплати через відсутність керівників освітніх закладів, які мають цифрові підписи.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 1 червня повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, є 48 територіальних громад. Це приблизно 10 тисяч педагогів, які на сьогодні не отримали заробітні плати за квітень. Це відбувається тому, що в Міністерства освіти немає прямого менеджменту кожної школи, бо ними опікуються місцеві органи влади, або їх засновники", - сказав він.

За словами очільника МОН, педагоги не отримують кошти, оскільки немає керівників навчальних закладів, які мають цифрові підписи або печатки, щоб сформувати реєстри для виплат. Шкарлет запевнив, що Міносвіти наразі намагається врегулювати це питання з головами військових адміністрацій.

Варто зазначити, що раніше в Офісі генпрокурора зазначили, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1937 закладів освіти. Водночас 181 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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