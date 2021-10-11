В Україні 10 жовтня зафіксували рекордну кількість викликів "швидкої" та госпіталізацій - МОЗ

За даними електронної системи охорони здоров'я, 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими.

У неділю, 10 жовтня, в Україні було зафіксовано рекордну кількість викликів "швидкої допомоги" та госпіталізації хворих.

Як заявив міністр охорони здоров'я України, насамперед це пов'язано із новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19, йдеться на сайті МОЗ.

"10 жовтня кількість звернень за номером "103"сягнула рекордних показників – понад 44 тисячі викликів за добу. На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів", - зазначили у міністерстві.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що звертатись за екстреною медичною допомогою потрібно при наявності конкретних станів та симптомів.

"Якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності, варто одразу телефонувати на "103". Зокрема, підставами для виклику "швидкої" є сатурація менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан", - пояснив Ляшко та додав, що у випадку появи симптомів захворювання на коронавірусну хворобу варто одразу повідомляти свого сімейного лікаря. Саме він має надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Міністр охорони здоров'я також зазначив, що висока температура тіла (більше 38°) не є сама по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 11 жовтня зафіксовано 8 832 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 207 людей, 2 053 пацієнти одужали. Також за минулу добу було госпіталізовано 2 672 особи.

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