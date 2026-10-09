- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4150
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні 10 жовтня відключатимуть світло за графіками: "Укренерго" попередило про обмеження
В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські обстріли.
У суботу, 10 жовтня, у низці областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.
Про це повідомила НЕК «Укренерго».
За інформацією компанії, графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу діятимуть від 00:00 до 23:59.
Погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів передбачені від 06:00 до 23:59.
Обмеження застосовуватимуть обсягом від однієї до двох черг.
В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські обстріли. Тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу — обленерго, які публікують актуальну інформацію про відключення у відповідних регіонах.
«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!» — закликали в компанії.
Нагадаємо, в Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.
Графіки обмежень електропостачання, які вже запроваджено в деяких регіонах України, свідчать про серйозність проблеми з відсутністю світла взимку.