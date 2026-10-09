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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні 10 жовтня відключатимуть світло за графіками: "Укренерго" попередило про обмеження

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські обстріли.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

У суботу, 10 жовтня, у низці областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії, графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу діятимуть від 00:00 до 23:59.

Погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів передбачені від 06:00 до 23:59.

Обмеження застосовуватимуть обсягом від однієї до двох черг.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські обстріли. Тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу — обленерго, які публікують актуальну інформацію про відключення у відповідних регіонах.

«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!» — закликали в компанії.

Нагадаємо, в Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.

Графіки обмежень електропостачання, які вже запроваджено в деяких регіонах України, свідчать про серйозність проблеми з відсутністю світла взимку.

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