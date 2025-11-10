Через атаки Росії більшість регіонів України 11 листопада залишиться без світла – деталі

Світло / © Pixabay

Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії. Причиною таких заходів є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти країни.

Про це повідомили в Укренерго.

Деталі обмежень

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59.

Енергетики наголошують, що час та обсяг відключень можуть змінюватися, тому важливо стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком, споживачам радять користуватися нею максимально ощадливо, щоб уникнути додаткових перебоїв.

