- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 387
- Час на прочитання
- 1 хв
Через атаки Росії більшість регіонів України 11 листопада залишиться без світла – деталі
Енергетики попередили про погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності промислових споживачів у більшості областей України.
Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії. Причиною таких заходів є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти країни.
Про це повідомили в Укренерго.
Деталі обмежень
Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 3,5 черг.
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59.
Енергетики наголошують, що час та обсяг відключень можуть змінюватися, тому важливо стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія з’являється за графіком, споживачам радять користуватися нею максимально ощадливо, щоб уникнути додаткових перебоїв.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповідав, яка наразі ситуація в енергосистемі України, та на що очікувати.