ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
1 хв

Через атаки Росії більшість регіонів України 11 листопада залишиться без світла – деталі

Енергетики попередили про погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності промислових споживачів у більшості областей України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Світло

Світло / © Pixabay

Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії. Причиною таких заходів є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти країни.

Про це повідомили в Укренерго.

Деталі обмежень

  • Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 3,5 черг.

  • Графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59.

Енергетики наголошують, що час та обсяг відключень можуть змінюватися, тому важливо стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком, споживачам радять користуватися нею максимально ощадливо, щоб уникнути додаткових перебоїв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповідав, яка наразі ситуація в енергосистемі України, та на що очікувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
387
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie