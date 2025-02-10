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В Україні 11 лютого запроваджують обмеження електроенергії: що відомо

В Україні 11 лютого запроваджують обмеження електроенергії: що відомо

Завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності електрики / Фото: ТСН.ua

Відключення світла відбудуться для промисловості та бізнесу. 

Завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Вже відомий час застосування обмежень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Як зазначили там, обмеження електроенергії відбудуться у періоди:

  • 07:00 – 11:00;
  • 15:00 – 21:00

Причиною тимчасового запровадження обмежень називають пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетних ударів та дронових атак.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказали в "Укренерго".

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Водночас зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися та закликали використовувати електроенергію заощадливо.

Нагадаємо, 10 лютого в Україні запровадили відключення світла. Енергетики повернули відключення світла в країні для промисловості та бізнесу. 

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