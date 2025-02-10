В Україні 11 лютого запроваджують обмеження електроенергії: що відомо

Відключення світла відбудуться для промисловості та бізнесу.
Завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Вже відомий час застосування обмежень.
Про це повідомили в "Укренерго".
Як зазначили там, обмеження електроенергії відбудуться у періоди:
- 07:00 – 11:00;
- 15:00 – 21:00
Причиною тимчасового запровадження обмежень називають пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетних ударів та дронових атак.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказали в "Укренерго".
Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Водночас зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися та закликали використовувати електроенергію заощадливо.
Нагадаємо, 10 лютого в Україні запровадили відключення світла. Енергетики повернули відключення світла в країні для промисловості та бізнесу.
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